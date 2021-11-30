الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: اصابة عدد من المتظاهرين جراءاطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع امام القصر الجمهوري بالخرطوم

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفاة رئيس فرع كرة القدم بالملعب التّونسي

بيان هام للخارجية الإيرانية بشأن حادث الطائرة الأوكرانية

المالكي والنجيفي يناقشان تداعيات ازمة نتائج الانتخابات العراقية

تغطية خاصة للتظاهرات الحاشدة في السودان رفضا للاتفاق السياسي

مع الحدث .. مفاوضات فيينا وسيناريوهات انهاء الحظر كله

قوات الاحتلال تطلق سراح أمل طقاطقة بعد اعتقال دام 7 سنوات