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محمود عباس يلتقي أمير قطر في الدوحة

محمود عباس يلتقي أمير قطر في الدوحة
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

عقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مقرّ الديوان الأميريّ في العاصمة القطرية الدوحة.

العالم - قطر

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس أطلع أمير قطر على "آخر تطوّرات القضية الفلسطينية، وما تتعرّض له مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية، وبحث معه العلاقات الثنائية".

وبحسب الوكالة، حضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الديبلوماسية، مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى دولة قطر، منير غنّام.

وكان عباس قد وصل إلى الدوحة أمس، بدعوة من آل ثاني، للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تستضيفها قطر في الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني الجاري إلى 18 كانون الأول 2021.

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