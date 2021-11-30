وفاة رئيس فرع كرة القدم بالملعب التّونسي

العالم - تونس

وفجعت عائلة الملعب التونسي اليوم بوفاة عادل بوعلاق إثر سكتنة قلبية وهو كان يرأس فرع كرة القدم في النادي .

ونعت الهيئة المديرة والعائلة الموسعة للملعب التونسي المرحوم مقدّمة أحرّ التعازي لعائلته ببيان قال فيه :

"انتقل الى جوار ربه المغفور له ، رئيس فرع كرة القدم أكابر الحالي الذي تقلد العديد من المناصب داخل الملعب التونسي ، الصديق و الأخ عادل بوعلاق.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الهيئة المديرة والعائلة الموسعة للملعب التونسي بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المرحوم في هذا المصاب الجلل راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانب آخر و في نفس اليوم الثلاثاء، ضرب المنتخب التونسي بقوة في مستهل مشاركته الأولى في كأس العرب لكرة القدم منذ 1988، وذلك بفوزه الكبير على نظيره الموريتاني 5-1، بفضل ثنائية لكل من سيف الدين الجزيري ومحمد بالعربي على استاد أحمد بن علي بالريان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وبعدما توج بلقب النسخة الأولى عام 1963 في بيروت، غاب المنتخب التونسي عن المشاركة في كأس العرب المقامة في نسختها الحالية في قطر برعاية الاتحاد الدولي "فيفا" لأول مرة، حتى عام 1988 في الأردن حين خرج من الدور الأول.