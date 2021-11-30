شاهد.. قيادي في الحرية والتغيير للعالم: الاحتجاجات ستتواصل رغم القمع

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وأوضح عبدالمعالي في اتصال هاتفي مع قناة العالم الإخبارية أن إسقاط النظام هو الهدف الأساسي للشعب السوداني الذي اختار القصر الجمهوري للإحتجاج نظراً لرمزية هذا القصر لهذا النظام.

وأكد عبدالمعالي على أن هذه المسيرات ستتواصل حتى لو تعرضت للقمع مشيراً الى سقوط شهيد نتيجة اطلاق النار من قبل القوات الأمنية السودانية ووقوع عدد كبير من الإصابات.

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع الثلاثاء لتفريق آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم الحكم لسلطة مدنية، حسب ما قال شهود عيان.

وافاد الشهود وكالة فرانس برس بأن قوات الأمن أطلقت الغاز على المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم.

وتأتي احتجاجات الثلاثاء بعد أكثر من شهر على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عندما حل كل مؤسسات السلطة الانتقالية وأطاح بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب إطاحة عمر البشير.