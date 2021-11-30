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رويترز عن دبلوماسي أوروبي كبير: انتهينا حتى الآن من صياغة 70-80% من نص اتفاق في محادثات إيران

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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