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خلال جولة الى الإمارات وقطر والسعودية..

ماكرون سيكون أول مسؤول غربي يلتقي بن سلمان بعد مقتل خاشقجي

ماكرون سيكون أول مسؤول غربي يلتقي بن سلمان بعد مقتل خاشقجي
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة في دول مجلس التعاون يومي الجمعة والسبت يزور خلالها كلًا من الإمارات وقطر والسعودية، ويتوقع أن تتضمن الاعلان عن عدد من العقود مع شركات فرنسية، بحسب ما أعلن الإليزيه الثلاثاء.

العالم - العالم الاسلامي

وسيتم خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها أزمات الشرق الاوسط و"مكافحة الإرهاب" وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها.

على الصعيد الاقتصادي، قد يتم الإعلان عن طلب شراء عشرات الطائرات المقاتلة من طراز "رافال" من قبل الإمارات. ولم تصدر أي معلومات من الإليزيه أو مجموعة "داسو" لصناعة الطائرات حول ذلك.

ومن المقرر ان يصل ماكرون ليل الخميس الجمعة إلى دبي في الإمارات، بعد يوم من احتفال هذه الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وسيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن فرنسا "تجمعها شراكة طويلة الامد" مع الإمارات، مشيرة إلى أن الزيارة "ستسمح بتعزيزها سياسيا واستراتيجيا ودفاعيا وأيضا اقتصاديا وثقافيا".

يتوجه ماكرون بعدها إلى قطر للقاء الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن ينتقل السبت إلى جدة في المملكة العربية السعودية لعقد "لقاء معمق" مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب الإليزيه.

وسيكون ماكرون من أول المسؤولين الغربيين الذين يلتقون ولي العهد السعودية منذ الأزمة الدبلوماسية التي أعقبت مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وسيرافق ماكرون في هذه الجولة كل من وزير الخارجية جان ايف لودريان ووزير الاقتصاد برونو لو مير، ووزيرة الجيوش فلورنس بارلي بالإضافة إلى وزيرة الثقافة ووزير التجارة الخارجية ورؤساء مجموعات فرنسية كبرى.

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