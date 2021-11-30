المئات من أبناء دير الزور ينضمون لعملية التسوية

العالم - سوريا

وفي تصريحات لسانا نوه عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم بالإجراءات الميسرة التي تتم بها عملية التسوية حيث أشار داوود سليمان إلى أنه أمضى أكثر من سبع سنوات خارج منزله ومتنقلاً في عدد من قرى الجزيرة السورية لتأتي هذه التسوية وتمكنه من العودة إلى منزله وأهله وحياته الطبيعية.

وبين عبد الهادي الحمدان أن كل من التقاهم من لجان التسوية عاملوه بكل الود والاحترام.

من جانبه أوضح عبد الرزاق المرشد أنه فار منذ 10 سنوات أقام خلالها في بلدة ذيبان بمنطقة الجزيرة ومن خلال زملائه الذين سبقوه في تسوية أوضاعهم قدم إلى الميادين وسوى وضعه تمهيدا للعودة إلى صفوف الجيش السوري.

وتستمر عملية التسوية في مركز مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي والتي بدأت منذ الـ 25 من الشهر الجاري لإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين بالانضمام إليها حيث بلغ عدد المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم في مركز مدينة الميادين نحو 4 آلاف شخص.