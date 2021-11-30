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الناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا

الناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ، إن قوات الحلف العسكرية المتواجدة في بحر البلطيق تهدف إلى "ردع روسيا عن أي اعتداء ضد أوكرانيا".

العالم ـ أوروبا

وأشار ستولتنبيرغ إلى أن أعضاء الحلف قد ناقشوا في اجتماعاتهم "زيادة القوة العسكرية لروسيا على حدود أوكرانيا"، معتبرا أن "الوضع غير قابل للتنبؤ وأي فعل عدائي ضد أوكرانيا سيكون له ثمن غال".

وكشف الأمين العام للحلف عن التزام الأعضاء "بفرض عقوبات على روسيا إن دعت الحاجة".

وقال ستولتنبيرغ أن الحلف قد وجه دعوة إلى موسكو "للحوار وخفض التصعيد لكنها لا ترغب في ذلك للأسف".

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في منتدى "روسيا تنادي!" اليوم الثلاثاء، أنه إذا ظهرت بأوكرانيا منظومات صواريخ يمكنها الوصول إلى موسكو في بضع دقائق فإن روسيا ستضطر للرد بتهديدات مماثلة.

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