صنعاء تبتهج باستقبالها أبناء البيضاء

العالم - نبض السوشيال

تم اليوم الثلاثاء، تحرير 14 أسيرا من الجيش اليمني واللجان الشعبية في عملية تبادل بمأرب، حيث أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى في اليمن عبدالقادر المرتضى، أنه تم تحرير 14 أسيرا من أسرى الجيش واللجان الشعبية.

المرتضى أوضح في تغريدة على حسابه بتوتير قائلا: "بعون الله وتوفيقه تم اليوم الثلاثاء 25/ ربيع الآخر/ 1443 الموافق 30 / نوفمبر/ 2021 تحرير (14) أسيرا من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل بتفاهمات محلية في جبهة مأرب".

تجدر الإشارة إلى أنه تم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، العفو والإفراج عن 31 من أسرى مديريات محافظة البيضاء بتوجيه من قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي، بعد لقائه بعدد من مشايخ ووجهاء المحافظة.

نقل حساب الناشط اليمني (ابو محمد) تصريحا لرئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى الي قال: رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى: بتوجيه من قائد الثورة، الإفراج عن 31 عنصراً من أسرى مديريات محافظة #البيضاء، وذلك بعد لقائه عدداً من مشايخ ووجهاء المحافظة #صنعاء_تستقبل_ابناء_البيضاء

تحت وسم #صنعاء_تستقبل_ابناء_البيضاء غرد حساب الناشط اليمني (حميد رزق) بتغريدتين اثنتين قال في الأولى: السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يلتقي وفدا كبيرا من قبائل محافظة البيضاء لافتا الى استهداف العدو لإبناءها ممن كانوا عاملا مساعدا لتحريرها ومؤكدا ان الاجتماعات واللقاءات بين أبناء البلد تقدم صورة حقيقية عما يكون عليه الشعب اليمني من أخوة وتعاون وتفاهم #صنعاء_تستقبل_ابناء_البيضاء

وقال في تغريدته الثانية: السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي خلال لقاءه بقبائل البيضاء : يوم الـ30 من نوفمبر يعد صفحة بيضاء في تاريخ بلدنا وجريمة العدوان في #الحديدة أظهرت وحشيته عندما أخرج جنينا من بطن أمه وقتل الأسرى في جريمة بشعة تخالف كل القوانين #صنعاء_تستقبل_ابناء_البيضاء

وشارك حساب الناشط اليمني (عبدالله بحنان 2) قائلا: #عاجل السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: الأعـــداء يــسعــون لــتمهــيد سيـــطــرتهم بــزرع الفتــــنة والـــشتـــات بيــــن أبنـــــاء الــــبلد وتــــحــت كــل العــناوين #صنعاء_تستقبل_ابناء_البيضاء

كما غرد حساب الناشط السعودي (يمن الشموخ) قائلا: يا مرحبا تراحيب المطر وأهلا وسهلا باخواننا الاعزاء وضيوفنا الكرام قبائل البيضاء ومديرياتها المحررة في بلدكم وبين اخوانكم والحمدلله الذي هداكم لصوابكم واسقط دعايات العدو وفتنته المغرضة لتمزيق اللحمة الوطنية فخاب وخسر فأنتم اصل العرب وانصار الرسول الاكرم #صنعاء_تستقبل_ابناء_البيضاء

غرد حساب الناشط اليمني (عبد الله الغماري) قائلا: #مشهد مهيب خلال استقبال قبائل ارحب الكرام لاخوتهم ابناء البيضاء الاحرار والشرفاء .... من مثل الشعب اليمني ينبض بهذه الحيوية ويمتلك هذا التراث من التوحد والتعاضد والاخاء ....? #صنعاء_تستقبل_ابناء_البيضاء

الناشط اليمني (محمد - Mohamed) شارك بتغريدة ناشرا فيها محموعة صور منتحبة لاستقبال ومرافقة رجال المرور للوفد الحاشد الذي قدم من مديريات محافظة #البيضاء المحررة قائلا: صور لاستقبال ومرافقة رجال المرور للوفد الحاشد الذي قدم من مديريات محافظة #البيضاء المحررة الى العاصمة ومحافظة صنعاء 24-04-1443هـ #صنعاء_تستقبل_ابناء_البيضاء

نختتم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع حساب الناشط اليمني (مبارك الحمجري) وتغريدته التي قال فيها: يرحبوا فوق العين والراس وعقبى ان نراء وفود بقية المحافظات المحتلة وقريبآ بإذن الله شاهد صور لاستقبال قبيلة أرحب في محافظة صنعاء لوفداً حاشداً من مديريات محافظة البيضاء المحررة 24-04-1443هـ #صنعاء_تستقبل_ابناء_البيضاء