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رئيس مجلس الشورى ونائبه في حكومة هادي يعلنان في بيان مشترك أن اليمن أمام وضع كارثي وأن المعركة التي قادها التحالف ذهبت لأهداف أخرى

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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