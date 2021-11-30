العراق والإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات..السودان واحتجاجات رافضة للاتفاق

العالم - بانوراما

وحصلت الكتلة الصدرية على ثلاثة وسبعين مقعدا لتكون الكتلة الاكبر في البرلمان، ومن المقرر ان ترسل المفوضية النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول ما شهدته العاصمة السودنية الخرطوم تظاهرات حاشدة رفضا للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

واطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري، مما أدى إلى إغماءات كثيرة.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين ما وصفوه بالانقلاب العسكري كما ارتفعت هتافات تطالب بعودة الحكم المدني للسودان.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.