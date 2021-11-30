الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في بانوراما..

العراق والإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات..السودان واحتجاجات رافضة للاتفاق

العراق والإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات..السودان واحتجاجات رافضة للاتفاق
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، إعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وقالت ان اعادة الفرز اسفرت عن تغيير 5 مقاعد فقط.

العالم - بانوراما

وحصلت الكتلة الصدرية على ثلاثة وسبعين مقعدا لتكون الكتلة الاكبر في البرلمان، ومن المقرر ان ترسل المفوضية النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول ما شهدته العاصمة السودنية الخرطوم تظاهرات حاشدة رفضا للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

واطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري، مما أدى إلى إغماءات كثيرة.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين ما وصفوه بالانقلاب العسكري كما ارتفعت هتافات تطالب بعودة الحكم المدني للسودان.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

ظهور نتائج أولية حول تحقيق اغتيال الكاظمي.. وتحسين علاقات تركيا و"إسرائيل"

منظمة "ايكو"نموذج للتعاون الإقليمي.. الفرص والتحديات

جدية ايران التوصل لاتفاق يلغي الحظر، وتداعيات سلالة كورونا الجديدة

مخاطر اتفاق الأردن و"اسرائيل".. واتساع الاحتجاجات التونسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لماذا استبقت واشنطن وتل ابيب مباحثات فیینا بالتهديد والتهويل؟

ضيف وحوار .. موقف حركة النهضة ازاء التطورات في التونس

تشاهدون الليلة في بانوراما.. العراق والإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات..السودان واحتجاجات رافضة للاتفاق

'طالبان' تطالب الولايات المتحدة برفع تجميد الأصول الأفغانية

إدانة حقوقية لتصاعد الاعتداء السياسي وقمع الحريات في الضفة الغربية

الليرة التركية تهبط إلى أعماق جديدة مقابل الدولار!