إنتهاء الجولة الثانية من محادثات فيينا

العالم - إيران

وكان نائب وزير الخارجية الايراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني عقد إجتماعاً مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي انريكي مورا بحث خلاله تنسيق الترتيبات لاستمرار المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة.

من جانب آخر نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين كبار قولهم إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران بعد استئناف المحادثات وإنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70 إلى 80 بالمائة من نص اتفاق في المحادثات.

وذكر الدبلوماسيون أنّ هناك ضرورةً ملحةً للتوصل إلى نتائج، لكنهم لا يريدون فرض مواعيد نهائية مصطنعة.