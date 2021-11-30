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إنتهاء الجولة الثانية من محادثات فيينا

إنتهاء الجولة الثانية من محادثات فيينا
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن عن انتهاء الجولة الثانية من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لاطراف الاتفاق النووي وناقش المشاركون موضوع الغاء الحظر والمضي قدما بالمحادثات.

العالم - إيران

وكان نائب وزير الخارجية الايراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني عقد إجتماعاً مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي انريكي مورا بحث خلاله تنسيق الترتيبات لاستمرار المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة.

من جانب آخر نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين كبار قولهم إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران بعد استئناف المحادثات وإنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70 إلى 80 بالمائة من نص اتفاق في المحادثات.

وذكر الدبلوماسيون أنّ هناك ضرورةً ملحةً للتوصل إلى نتائج، لكنهم لا يريدون فرض مواعيد نهائية مصطنعة.

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إنتهاء الجولة الثانية من محادثات فيينا

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