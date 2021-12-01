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لقاء بين وفد أمريكي وممثلين من "طالبان" في قطر

لقاء بين وفد أمريكي وممثلين من
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن وفدا من الولايات المتحدة التقى مع ممثلين من حركة "طالبان" الأفغانية في قطر يومي الاثنين والثلاثاء.

العالم-الامريكيتان

وأوضحت الخارجية أن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن "قلقهم العميق حيال مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وحثوا طالبان على حماية حقوق جميع الأفغان، والتمسك بسياستها للعفو العام وتنفيذها، واتخاذ المزيد من الخطوات نحو تشكيل حكومة تشمل وتمثل جميع الأطراف".

كما ناقش الجانبان استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في أفغانستان، وتعهد وفد الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة.

من جهتها، جددت "طالبان" تعهدها بعدم السماح باستخدام أي أحد للأراضي الأفغانية لتهديد أي بلد، وفقا لبيان الخارجية الأمريكية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة "طالبان"، عبد القهار بلخي، كشف أن وفدا من الحركة برئاسة وزير الخارجية، أمير خان متقي، أجرى في الدوحة محادثات استمرت يومين مع الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون أفغانستان، توماس ويست، والوفد المرافق له.

وذكر بلخي أن "الطرفين تبادلا الآراء حول قضايا السياسية والاقتصاد والصحة والتعليم والأمن والمجال الإنساني، بما في ذلك المناقشات حول التسهيلات اللازمة في الخدمات المصرفية وتوافر السيولة".

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لقاء بين وفد أمريكي وممثلين من "طالبان" في قطر

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