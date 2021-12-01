الوفد الايراني يتباحث مع وفود شيلي والهند وبنما حول توطيد العلاقات

العالم - ايران

وانعقد الاجتماع الختامي الثالث والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي يوم الثلاثاء (30 نوفمبر) ، بحضور الوفد البرلماني الإيراني الذي ضم النائب عن اهالي طهران أحمد نادري ورئيس المجلس التنفيذي لـ (IPU) والنائب عن اهالي طهران مرتضى آقاتهراني والنائب عن اهالي آباده /جنوب/ رحيم زارع .

والتقى الوفد البرلماني الإيراني، على هامش الاجتماع، مع نائب رئيس البرلمان التشيلي كولومو ورئيسة البرلمان البنمي نينا جونزاليس ثم التقى الوفد البرلماني الهندي وتباحث الجانبان حول توطيد العلاقات البرلمانية بين ايران وهذه البلدان.

واختتم الحفل أيضًا بقراءة القرار النهائي بشأن قانون مكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم عبر الإنترنت وإدانة جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي في 22 فقرة.