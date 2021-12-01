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عبدالسلام: كنا على يقين من أول يوم أن العدوان مآله الفشل

عبدالسلام: كنا على يقين من أول يوم أن العدوان مآله الفشل
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس الوفد الوطني في صنعاء "محمد عبدالسلام"، التأكيد على فشل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن من أول يوم له، وأنه يستخدم أدواته لتحقيق مآربه فقط.

العالم - اليمن

وقال عبد السلام في تغريدة له على تويتر، عشية العيد الـ54 للاستقلال: "كنا والحمد لله على يقين من أول يوم أن العدوان مآله الفشل وصارحنا شعبنا اليمني بالحقيقة وأنه يستخدم أدواته لتحقيق مآربه."

وأضاف قائلا: "كنا على يقين أن مصلحة اليمن ليست في التصفيق للتدخل الخارجي بل في مواجهته وأثبتت سنوات الصراع صوابية ما ذهب إليه شعبنا اليمني."

وأكد أن مواجهة العدوان والحصار كانت ضرورة لمنع سقوط اليمن تحت الوصاية الأجنبية، مشيرا إلى أن صنعاء بسطت يد الحوار لأفرقاء الداخل لكنهم أصروا أن يكونوا أمراء حرب.

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