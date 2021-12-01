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زيارة السعيد شنقريحة الى القاهرة..

الجزائر تؤكد حرصها على التعاون مع مصر لإرساء الأمن في شمال إفريقيا

الجزائر تؤكد حرصها على التعاون مع مصر لإرساء الأمن في شمال إفريقيا
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

 أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة خلال لقائه مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري محمد أحمد زكي محمد، حرص بلاده على العمل سويا، من أجل إرساء السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية عموما، وشمال إفريقيا على وجه الخصوص،و ذلك خلال لقاء جمعهما في القاهرة .

العالم - الجزائر

وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فقد” حرص الفريق شنقريحة على التذكير بتميز العلاقات العريقة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي تعود جذورها على وجه الخصوص إلى ثورة أول تشرين ثان/نوفمبر 1954 المجيدة، حيث قدم خلالها الأشقاء المصريون، قيادة وشعبا، السند والدعم اللازمين للثورة الجزائرية”.

وفي ختام اللقاء “سلم الفريق لمضيفه وثيقة عسكرية مهمة تتعلق بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في حرب أكتوبر 1973 ممثلة باللواء الثامن المدرع”.

إثر ذلك “توجه الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والوفد المرافق له لمواصلة زيارة مختلف أجنحة معرض الدفاع “إيديكس2021-“، وبعد ذلك قام بزيارة أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكان في استقباله قائد الأكاديمية.

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