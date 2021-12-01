انتقادات كبيرة علی مواقع التواصل ضد زيارة غانتس الى المغرب

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وما أثار جدلاً حول الزيارة، انها شهدت توقيع اتفاقيات تعاون عسكري بين الطرفين يرى المتابعون انها تستهدف دولا اخرى في المنطقة، لاسيما الجزائر.

في مجال اخر، شهدت فيينا الجولة السابعة من المفاوضات النووية بين ايران والاعضاء في الاتفاق النووي الموقع عام الفين وخمسة عشر. الجولة التي تركز على رفع الحظر ضد ايران تمهيدا لعودة الولايات المتحدة الى الاتفاق بعد تنصل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب منه عام الفين وثمانية عشر.

وفي لبنان، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باحتفالات عيد ميلاد السيد حسن نصرالله. السيد حسن نصرالله يطفئ الشمعة الثانية والستين. الناشطون شاركوا السيد نصرالله عيد ميلاده متمنين له العمر المديد والنصر والتوفيق في كل ما يفعله، خاصة للوقوف بجانب شعبه ومواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

اما في الاردن وبعد توقيع اتفاقية المياه مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وانفجار الشارع في الاردن رفضا للاتفاقية للتاكيد على ان مياه العدو احتلال، قامت القوات باعتقال العديد من الناشطين والمشاركين في الاحتجاجات ضد الاتفاقية.

في مجال اخر، من المتعارف عليه ان عمل السفير هو رعاية مصالح بلاده ورعاياها في بلد اخر. لكن ليس هذا ما تقوم به السفيرة الاميركية في الكويت ألينا رومانوسكي، فمعايدة الكيان الاسرائيلي بما يسمى عيد الحانوكا، وهو ما اثار استغرابا وانتقادا خاصةً وان المعايدة صدرت من السفيرة الاميركية في الكويت.