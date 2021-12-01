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مراسل العالم: إصابة طفل بجروح بليغة نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منطقة العبادية العليا بمديرية الجراحي جنوب الحديدة

الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

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