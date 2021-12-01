مدرب المنتخب العراقي يقدم "اعتذارين" بعد التعادل مع عمان

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وقال بتروفيتش في المؤتمر الصحفي، انه كان يرغب بمنح الثقة للاعب الشاب حسن عبد الكريم لتنفيذ ركلة الجزاء لإيمانه بقدراته كونه موهبة شابة، وسيكون أحد نجوم الكرة العراقية في المستقبل القريب.



وأضافَ: أما الاعتذار الثاني فأقدمه الى اللاعب ايمن حسين، وبالرغم من ثقتي العالية بإمكانياته لكن موضوع تنفيذ ركلة الجزاء الثانية كان على درجة عالية من الحساسية، فجاء دخولي وتصرفي لا إرادياً لحماية أيمن قبل أي شيء آخر ، لان إهدارها للمرة الثانية قد يدخل اللاعب في أزمة هو في غنى عنها.



وأكدَ بتروفيش : أنا بطبيعتي لا ألوم أي لاعب عما يحدث في المباراة، في إشارة منه الى ان حصول ياسر قاسم على البطاقة الحمراء هذا لا يعني انه وبخ اللاعب على ذلك، بل كان مميزاً في أدائه، وكان حضوره الداعم الأكبر للعناصر الشابة، بالإضافة الى القائد امجد عطوان، لكن في الوقت نفسه فالطرد كان مؤثراً من الناحية الفنية على أدائه، خصوصاً ما بعد منتصف الشوط الثاني.



وأشارَ مرة اخرى الى اللاعب حسن رائد، قائلا: على الرغم من اختيار لاعب من عمان رجلاً للمباراة، لكن اعتقد ان حسن رائد قدم أداءً كبيراً، ولا ألومه كونه تسبب بركلة جزاء، حيث كان مميزاً في معظم دقائق المباراة، بالإضافة الى شيركو كريم.