السعودية وباكستان توقعان اتفاقيتين بقيمة 4 مليارات دولار

العالم - السعودية

وأكد البيان أن السعودية ستودع ثلاثة مليارات دولار في احتياطيات باكستان بالعملة الصعبة في غضون أسبوع أو نحو ذلك لمدة عام بسعر فائدة 4% في إطار خطة دعم جرى التوقيع عليها الإثنين.



وتواجه باكستان تحديات اقتصادية كبيرة مع تراجع الاحتياطيات بالعملة الأجنبية واتساع عجز ميزان المعاملات الجارية وانخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.



كما تفيد بيانات البنك المركزي بأن إجمالي السيولة الباكستانية بالعملة الصعبة يبلغ 22.77 مليار دولار.



وتمّ الاتفاق على خطة الدعم السعودية، التي تشمل تسهيل قرض نفطي بقيمة 1.2 مليار دولار، أثناء زيارة رئيس الوزراء عمران خان للرياض الشهر الماضي.



من جهته، قال المتحدث باسم وزير المالية مزمل أسلم لوكالة «رويترز» رداً على سؤال عن موعد إيداع السعودية الأموال في الاحتياطيات بالعملة الأجنبية: «نأمل هذا الأسبوع أو في أوائل الأسبوع المقبل». وقال إنها وديعة مدتها عام بفائدة 4%.



ويأتي التسهيل السعودي بعد أسبوع من اتفاق صندوق النقد الدولي مع باكستان على الإجراءات المطلوبة لإحياء برنامج تمويل متعثّر بقيمة ستة مليارات دولار.