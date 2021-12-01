شاهد.. ما هو التصريح الخطير لرئيس المفاوضين الايرانيين؟

العالم- خاص بالعالم

وقال افقهي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الوفد الايراني اجرى في السابق ست جولات في فيينا، ولكن نتيجة تعنت امريكا لم يصل الى نتيجة، مشيراً الى ان المناخ الآن يشير الى عصر جديد في مفاوضات فيينا، لان الخطوط الحمر الايرانية معلنة مسبقة على لسان مسؤوليها، وان العنوان العريض لهذه الجولات مهما طالت وتكررت هو رفع الحظر، لان موضوع الرجوع الى الاتفاق اصبح ورائنا وابرم ووقع الجميع عليه، وفرضت عليهم ان يتم تطبيقها كي يسير الاتفاق النووي بشكل انسيابي ولكن الذي عرقل المسار هو الامريكي.

واوضح افقهي، انه لا فائدة من الرجوع الى الاتفاق النووي لان بنوده بُحثت خلال اكثر من ثلاث سنوات واتى ترامب ونسف كل ما هو وقع عليه، رغم انها وثيقة رسمية تحت طائلة مجلس الامن الدولي بشهادة وكالة الطاقة الذرية، مؤكداً ان السيناريو الايراني اما رفع العقوبات واما الذهاب الى التراجع، وفقاً للتصريح الخطير لرئيس المفاوضين الايرانيين علي باقري كني الذي قال انه ربما ستفشل هذه المفاوضات ان لم نحصل على نتائج ملموسة، وهذا معناه يجب الحصول على شيء ما، بعد تحديد البوصلة من قبل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بانه لا سقف غير محدود للمفاوضات ولا تفاوض من اجل التفاوض وبعد كل جولة من المفاوضات يجب ان يتحقق شيئاً على الارض والا سنبقى في حلقة مفرغة.