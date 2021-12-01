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أمريكا تزيل جماعة 'فارك' الكولومبية من قائمة التنظيمات الإرهابية

أمريكا تزيل جماعة 'فارك' الكولومبية من قائمة التنظيمات الإرهابية
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أزالت أمريكا رسمياً اسم «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك) من القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية.

العالم - الأميركيتان

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان له أنه وبعد «إبرام اتفاق السلام عام 2016 مع الحكومة الكولومبية، حُلت (فارك) رسمياً ونُزع سلاحها. ولم تعد موجودة كمنظمة موحدة تشارك في الإرهاب أو نشاطات إرهابية».

وبين بلينكن أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت في القائمة تنظيمي «القوات المسلحة الثورية الكولومبية - جيش الشعب» و«لا سيغوندا ماركيتاليا»، كما اعتبرت زعماءهما «إرهابيين عالميين مصنفين» بشكل خاص.

كما أوضح أن «قرار إلغاء التصنيف لا يغير الوضع في ما يتعلق بأي اتهامات موجهة، أو يحتمل أن توجه، في الولايات المتحدة لزعماء «فارك» السابقين، بما في ذلك في ما يتعلق بتهريب المخدرات».

وتابع: «مع ذلك فإن إلغاء التصنيف سيسهل على الولايات المتحدة دعم تنفيذ اتفاق السلام في كولومبيا من خلال العمل مع مقاتلين سابقين على سبيل المثال» حسب تعبيره.

وكانت كولومبيا قد احتفلت يوم 24 من الشهر الحالي بذكرى الاتفاق التاريخي المبرم عام 2016 والذي سمح بإحلال السلام ونزع سلاح المتمردين في «فارك»، وأنهى واحداً من أكثر الصراعات دموية وأطولها في أميركا اللاتينية.

أما «فارك» فوضعت عام 1997 على قائمة الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية. وواجهت اتهامات بتهريب المخدرات وجرائم قتل وعمليات اختطاف وغير ذلك من الجرائم.

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