رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب

العالم - ايران

وقال الرئيس رئيسي في كلمة في افتتاج جلسة البرلمان اليوم ان من واجب البرلمان تشريع القوانين وعلى الحكومة تطبيقها، وأضاف : الاختلافات في وجهات النظر مجرد هوامش ويجب تنسيق المواقف بين السلطات.

وأشار الى انه يجب الاخذ بنظر الاعتبار رأي منظمة التخطيط والميزانية لاجل برمجة ميزانية البلاد، وقال: ان البلد الذي يقوم على ارادة الشعب يجب ان تسوده العدالة

وكان مجلس الشورى الاسلامي والحكومة الايرانية عقدا صباح اليوم الاربعاء اجتماعا مشتركا بحضور رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية واعضاء البرلمان ومجلس الوزراء.

ويستهدف الاجتماع بحث قضايا ومشاكل الشعب وبما يتماشى مع التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن المقرر، ان يتحدث في هذا الاجتماع رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف اضافة الى بعض النواب والوزراء.