الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

علماء في هونغ كونغ يتمكنون من تحديد خصائص المتحور 'أوميكرون'

علماء في هونغ كونغ يتمكنون من تحديد خصائص المتحور 'أوميكرون'
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت جامعة هونغ كونغ أن علماءها هم أول من تمكن من تحديد خصائص متحور "أوميكرون" في آسيا، وما يميزه عن السلالات السابقة لفيروس كورونا.

العالم - آسیا والباسفیک

وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني: إن "الباحثين في قسم علم الأحياء الدقيقة بجامعة هونغ كونغ تمكنوا من تحديد خصائص متحور أوميكرون من عينات سريرية ... ما سيسمح بتطوير وإنتاج لقاحات ضد هذا المتحور، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق".

وأشارت الجامعة إلى أن العلماء تمكنوا من تحديد خصائص "أوميكرون"، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، بعد 4 أيام من تأكيد أول حالتي إصابة في هونغ كونغ.

وسجلت هونغ كونغ حتى الآن 3 حالات إصابة بسلالة "أوميكرون"، وتم عزل الأشخاص المصابين في مستشفى متخصص، ويخضعون الآن للعلاج.

روابط ذات صلة

هذا ما قاله فاوتشي عن متحور "أوميكرون"

غموض حول فعالية لقاحات كورونا ضد فيروس أوميكرون

فيديوغرافيك.. اعرف المزيد عن 'أوميكرون' وسبب المخاوف العالمية منه؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كتشاف أقدم مشروب شاي في العالم بالصين!

أمريكا تزيل جماعة 'فارك' الكولومبية من قائمة التنظيمات الإرهابية

العلم يفسّر لماذا يجد البعض صعوبة في أن يكونوا سعداء!

علماء في هونغ كونغ يتمكنون من تحديد خصائص المتحور 'أوميكرون'

مفاوضات فيينا.. رسائل بحروف كبيرة

كيف تحولت التطورات اليمنية الى رسائل تهديد لأبو ظبي؟