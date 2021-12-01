علماء في هونغ كونغ يتمكنون من تحديد خصائص المتحور 'أوميكرون'

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وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني: إن "الباحثين في قسم علم الأحياء الدقيقة بجامعة هونغ كونغ تمكنوا من تحديد خصائص متحور أوميكرون من عينات سريرية ... ما سيسمح بتطوير وإنتاج لقاحات ضد هذا المتحور، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق".

وأشارت الجامعة إلى أن العلماء تمكنوا من تحديد خصائص "أوميكرون"، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، بعد 4 أيام من تأكيد أول حالتي إصابة في هونغ كونغ.

وسجلت هونغ كونغ حتى الآن 3 حالات إصابة بسلالة "أوميكرون"، وتم عزل الأشخاص المصابين في مستشفى متخصص، ويخضعون الآن للعلاج.