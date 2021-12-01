أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 01 ديسمبر 2021

جوان ...

- رئيس الجمهورية مخاطبا نظيره الفرنسي .. إرفعوا إجراءات الحظر لتعبيد الطريق أمام مفاوضات فيينا

كيهان ..

- إيران تقول لا لإقتراح الإتفاق المؤقت مؤكدة على إلغاء كل الحظر دفعة واحدة

اطلاعات ..

- الرئيس اللبناني ميشال عون يؤكد أن حزب الله يمثل الشعب وملتزم تماما بكل قوانين البلاد

ايران ...

- المفوضية العليا للإنتخابات بالعراق تعلن عن النتائج النهائية .. لا تغيير في ترتيب القوى الفائزة

جام جم ..

- قوى الأمن المغربية تقمع مظاهرات تضامن مع الشعب الفلسطيني في الرباط والعديد من المدن

سياست روز ..

- التطبيع مع " إسرائيل" يضرم النار في المغرب .. مظاهرات غاضبة في المدن المغربية

عصر ايرانيان ..

- زمام المبادرة في مفاوضات فيينا بيد إيران .. بلادنا تؤكد على إلغاء كل أشكال الحظر

حمايت ..

- روسيا تؤكد حق إيران بالمطالبة بضمانات قانونية بعدم تكرار الإنسحاب الأمريكي من الإتفاق النووي

قدس ..

- الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات العراقية وبقاء التيار الصدري في المقدمة

رسالت ..

- صنعاء تتحدث عن تحرير أربع عشرة مدينة بمحافظة مأرب من قبضة التحالف السعودي ومرتزقته

مردم سالاري ..

- هزات إرتدادية لزلزال سقوط الليرة التركية , مطالبات بإجراء إنتخابات مبكرة و مظاهرات بإسطنبول وأنقرة

آرمان ملي ..

- الجزائر ترفض قبول إقتراح وساطة من أسبانيا في الأزمة بينها والمغرب

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

الصحافة الایرانیة

ايران...

صحيفة ايران كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( بايدن وسياسة " الضغوط الذكية " مقابل إيران ) .. على العكس من التوقعات واصلت ادارة بايدن الديمقراطية نفس سياسة التصعيد التي انتهجتها ادارة ترامب الجمهورية ضد ايران نعم كشفت الانتخابات الامريكية عن وجود خلافات واسعة بين ترامب وبايدن حول شتى القضايا الداخلية والدولية , ولكن (( السياسة التي ينتهجها بايدن رغم إدعاءاته بالرغبة في العودة للإتفاق النووي لا تختلف عن سياسة ترامب الذي إنسحب منه) ان ادارة بايدن واصلت العمل في الواقع بسياسة ضغوط الحد الاقصى الترامبية مع فارق تسميتها بالضغوط الذكية بعد اضافة العديد من اجراءات الحظر الجديدة اليها . ان بلادنا افشلت ضغوط الحد الاقصى الترامبية وهي قادرة على افشال ضغوط بايدن ايضا , وليس امام امريكا من خيار سوى الاذعان لهذا الواقع ورفع كل اشكال الحظر عن بلادنا واذا مااراد بايدن العودة للاتفاق النووي حقا .

عصر ايرانيان ..

اكدت صحيفة عصر ايرانيان على ضرورة انتهاج اوروبا لسياسة مستقلة في مفاوضات فيينا وكتبت في مقالها ( على أوروبا التصرف بإستقلالية وتجاهل التهديدات الأمريكية ) .. ليس من حق الطرف الذي انسحب من الاتفاق النووي ان يحدد مسار مفاوضات فيينا الخاصة باحياء هذا الاتفاق عبر اثارة ضجة مفتعلة, وعلى الامريكا الاذعان لواقع ان ايران ليست بالبلد الذي ترعبه تهديداتها وضغوطها. وفي هذا السياق لابد من القول ( إن على البلدان الأوروبية التصرف بإستقلالية في مفاوضات فيينا فالضجيج الأمريكي مجرد محاولة متشبثة وفارغة للتظاهر بالقوة) فتعامل الترويكا الاوروبية انطلاقا من رؤية مستقلة عن النفوذ الامريكي يزيد من احتمال اعادة الحياة للاتفاق النووي في مفاوضات فيينا. وينبغي على الاوربيين قبول واقع ان امريكا في طريقها للافول كقوة عظمى وان التبعية لها تهديد للمصالح الاوروبية نفسها.

حمايت ..

كتبت صحيفة حمايت في تقريرها ( مظاهرات مناهضة للكيان الصهيوني في المدن المغربية )... شجب المظاهرون في ست وثلاثين مدينة مغربية بما فيها العاصمة الرباط التطيع مع الكيان الصهيونيث في اليوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني،

( المتظاهرون هتفوا بشعارات تندد بإعتراف النظام المغربي بالكيان الصهيوني وبزيارة وزير حرب الكيان بيني غانتس للرباط) وجاءت هذه المظاهرات تلبية لدعوة "الجبهة المغربية لدعم الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع" بالتزامن مع يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني .

خراسان...

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( نجيب والطريق المسدود )... عادت المظاهرات والاحتجاجات بشكل واسع لشوارع العاصمة بيروت والعديد من المدن اللبنانية تنديدا بتفاقم الاوضاع المعيشية في ظل الغلاء وانخفاض سعر العملة اللبنانية .. ( إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يجد نفسه في موقف حرج للغاية حيث تتبدد الآمال المعقودة على حكومته بشكل متسارع ) وهي آمال ترتبط بوعوده بشان انهاء الازمة الاقتصادية عبر الاستعانة بالمؤسسات المالية الدولية , فهذه المؤسسات تواصل شروطها التي ترتبط بالمعادلات السياسية بلبنان واكثر مما ترتبط بالحد من ازمته الاقتصادية . كما ان الخلافات السياسية حالت حتى دون عقد نجيب لاي اجتماع وزاري على مدى اسابيع الامر الذي يهدد بعودة الفراغ السياسي بشكل او اخر بلبنان .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( ما الذي تسعى بريطانيا إليه؟).. بريطانيا حذرت روسيا على لسان وزيرة خارجيتها من التدخل باوكرانيا , والوزيرة "اليزابيث تراس" اكدت ايضا عزم بلادها على التصدي للبرنامج النووي الايراني في لقائها مع نظيرها الصهيوني بلندن , وبريطانيا حذرت الصين كذلك بشأن تايوان وهكذا ... ( إن بريطانيا تحاول لعب دور الإمبراطورية البريطانية التي غربت عنها الشمس منذ عقود طويلة لتتحول لمجرد تابع لأمريكا ) فبريطانيا تتحرك لتعزيز قدراتها الاستراتيجية وربما لدخول مرحلة ما بعد افول امريكا , وتصريحات المسؤولين البريطانيين الاخيرة في اقحام انوفهم بالعديد من القضايا الدولية مؤشر واضح على ذلك. وبالطبع تحاول الحكومة البريطانية بهذا التظاهر الفارغ بالقوة التعتيم داخليا على فشلها الاقتصادي ومقابل كورونا ايضا هذا الى جانب تحقيق هدف ايجاد اسواق للسلاح البريطاني .

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في تقرير لها حول الاوضاع في السودان عن تحذيرات الامم المتحدة من ان ( عودة حمدوك للسلطة لم تنه الأزمة ).. في السودان تستمر المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري وللاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد اعادته للسلطة. المتظاهرون يطالبون بتشكيل حكومة مدنية منتخبة وبعودة الجيش وجنرالاته الى ثكناته . وفي ظل هذه الاوضاع ( حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن عودة حمدوك بعد عزله من قبل الإنقلاب العسكري لم يحل الازمة بالسودان ) انطونيو غوتيريش لم يستبعد احتمال تدهور الاوضاع بشكل اكثر خطورة في السودان رغم الاتفاق بين البرهان وحمدوك ومالم يتم اجراء انتخابات برلمانية حرة وتشكيل حكومة مدنية منتخبة .