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مقتل ثلاثة تلاميذ وإصابة ثمانية أشخاص بينهم مدرس باطلاق فتى النار في مدرسة ثانوية بريف أكسفورد في ولاية ميشيغن الاميركية

الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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