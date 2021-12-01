صنعاء تعلن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان السعودي

العالم - اليمن

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب له اليوم، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مقاتلة صينية الصنع من طراز CH4، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بين محافظتي صعدة وعمران.

وأشار إلى أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد.

وتعتبر الطائرة بدون طيار من طراز CH-4 الأقوى من حيث قدرتها على الحمل وكفاءتها الطيرانية وتتمكن من أداء مهام تشمل مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات، وتنفيذ عمليات عسكرية في المجال الجوي المحظور، وتوجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض.

ويصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى خمسة آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف على ارتفاع بين خمسة آلاف وسبعة آلاف متر.

وتتمكن الطائرة CH-4 صينية الصنع، من شن هجمات على أهداف أرضية باستخدام الصواريخ من إرتفاع يفوق خمسة آلاف كيلومتر.