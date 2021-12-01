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قاليباف: نتطلع الى اتفاق عادل لازالة عبء الحظر عن كاهل الشعب

قاليباف: نتطلع الى اتفاق عادل لازالة عبء الحظر عن كاهل الشعب
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف اليوم الاربعاء: ندرك حجم الاعباء التي يتحملها شعبنا وعلينا ان نخفف من وطأتها، معربا عن امله في التوصل الى اتفاق عادل خلال مفاوضات مشرفة في فيينا لاستفياء حقوق الشعب الايراني وازالة عبء الحظر الجائر عن كاهله.

العالم - ايران

وأكد رئيس السلطة التشريعية في كلمة القاها خلال الجلسة العلنية في مجلس الشوري الاسلامي بحضور رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي: ندرك حجم الاعباء التي يتحملها الشعب وعلينا ان نخفف من وطأتها ونتطلع الى ان تتمكن الحكومة ورئيس الجمهورية من استيفاء حقوق الشعب الايراني المقاوم والعزيز وازالة عبء الحظر الجائر عن كاهله بالسعي للتوصل الى اتفاق جيد وعادل في مفاوضات مشرفة ومتسمة بالعزة في فيينا.

واضاف قاليباف: نشكر الرئيس رئيسي واعضاء الحكومة لحضورهم الى البرلمان، لافتا: نشهد لهذه الحكومة الاخلاص في العمل من اجل الشعب.

وقال : نعمل انا وزملائي بالبرلمان لتحقيق المطالبات الشعبية وننظر الى الماضي كتجربة واستخلاص للعبر لكي نعمل من اجل الشعب، مشيرا الى انه اذا لم يتعاون البرلمان والحكومة فلن تكون هناك خدمات للشعب.

واكد ان علينا ان نعمل من اجل ميزانية العام القادم لخدمة الشعب، معتبرا ان الاقتصاد والمياه والسكان ثلاثة تحديات نواجهها.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: يجب ان لا نضيف اعباء اضافية على كاهل الحكومة والبنك المركزي عند اقرار الميزانية ويجب ان تكون لدينا هيكلية لتوفير المال للمشاريع وتحقيق السيولة لكبح التضخم وعلينا ان نسيطر على الارباح والعوائد المهدورة.

كما اشاد باجراءات الحكومة في مكافحة كورونا وتخفيض معدل الوفيات الى 70 شخصا خلال أقل من 70 يوما بعد ان كان 700 شخص، وقال: كان عملا عظيما انجزته الحكومة بدعم من مجلس الشورى.

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