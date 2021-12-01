لقاء ميقاتي مع عون محاولة لحل الأزمة السياسية في لبنان

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وغادر ميقاتي قصر بعبدا مكتفيا بالاجابة عن سؤال الصحافيين: الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء مش ماشي .

وأفاد مصدر في ​الرئاسة الفرنسية ​بأن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، سيجري محادثات مع ​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان، خلال زيارته للسعودية، معلناً أن محادثات ماكرون ومحمد بن سلمان، ستبحث تخفيف التوترات في المنطقةمؤكداً أن زيارة ماكرون للسعودية، مناسبة لتعزيز الشراكة بين البلدين.

وبحسب مصادر صحيفة البناء اللبنانية فإن الملف اللبناني سيطرح على بساط البحث في المحادثات الفرنسية- السعودية لا سيما الأزمة الأخيرة، وسيعمل ماكرون على إقناع السعودية بتخفيف إجراءات التصعيد ضد لبنان لتجنب تداعياتها على اقتصاده الذي يعاني أزمات كارثية.