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سورية والأردن يعلنان إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وانطلاق الأنشطة التجارية والاقتصادية اعتبارا من اليوم

الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

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