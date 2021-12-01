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 لوكاشينكو يهدد بقطع الغاز الروسي عن أوروبا

 لوكاشينكو يهدد بقطع الغاز الروسي عن أوروبا
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بولندا من تنفيذ تهديداتها بإغلاق الحدود مع بيلاروس، وقال إنه مستعد لوقف ترانزيت الغاز الروسي عبر بيلاروس إلى أوروبا كرد على هذه الخطوة.

العالم - أوروبا

وردا على سؤال طرح خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي" حول مدى جدية تحذيراته بقطع إمدادات الغاز الروسي المار عبر الأراضي البيلاروسية إلى أوروبا، قال لوكاشينكو: "عندما يخنقني البولنديون أو غيرهم، هل تعتقد أنني سأنظر في بعض العقود (عقود ترانزيت الغاز)؟ ما الذي تتحدث عنه؟.. بالطبع جدية (تحذيرات قطع الغاز)".

وأشار إلى أن إغلاق الحدود سيكون له تداعيات على أوروبا أكثر من بيلاروس، وقال: "إذا قرر البولنديون إغلاق الحدود مع بيلاروس، فلا بأس، نحن لا نسافر كثيرا إلى الاتحاد الأوروبي، مصلحتنا اليوم هي مع روسيا والصين والشرق، وفي حال إغلاق الحدود ماذا سيحدث بالتدفق (البضائع من أوروبا) الذي يمر بشكل أساسي عبر بيلاروس إلى روسيا والصين؟".

وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدة مسارات، ومنها عبر بيلاروس، ويجري ضخ الغاز عبر بيلارس من خلال خط أنابيب "يامال - أوروبا"، الذي يمر عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية لهذا الأنبوب 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

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