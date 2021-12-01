اعجاب مواقع التواصل بالوفد الايراني في محادثات فيينا

العالم - ايران

وتركز هذه الجولة من المحادثات على رفع الحظر ضد ايران تمهيدا لعودة الولايات لمتحدة الى الاتفاق بعد تنصل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب منه عام الفين وثمانية عشر.

و يترقب الشارع الايراني الی ما ستؤول اليه المفاوضات الحالية حيث يؤكد الايرانيون على ضرورة رفع كل اجراءت الحظر المفروضة بعد الاتفاق من قبل الولايات المتحدة قبل الحديث عن اي خطوة تالية. والملفت في الجولة الحالية كان الوفد الايراني الى فيينا. فالوفد الذي يتكون من عشرات الشخصيات يضم اسماء بارزة كما نشرت وسائل اعلام ايرانية، تشير بحسب المتابعين والمعنيين الى جدية ايران في الوصول الى افضل نتيجة فيما يتعلق بحقوقها التي كفلها لها الاتفاق النووي.

الوفد الايراني الى فيينا اثار تعليقات عديدة ومقارنات بينه وبين وفود دول اخرى في المنطقة.

وغرد "شارل ابي نادر" وهو ضابط سابق في القوى الامنية اللبنانية:" اذا بتشوف اختصاصات أعضاء وفد إيران بمفاوضات فيينا و سي في تبعهم شو مستلمين وظائف دولية، بتعرف ليش كل الدول بيحسبوا الف حساب لاي تفاوض مع إيران. تماما مثل أعضاء اغلب الوفود الخليجية".

وكتب "فايز شكر":"إذا كان ظريف وعباس عراقجي الفريق المفاوض زمن الرئيس روحاني أعطى الأميركيين شيئاً. فإن عبد اللهيان وعلي باقري كني الفريق المفاوض الحالي في زمن الرئيس رئيسي لن يعطي الأميركيين شيئاً".

اما "دكتور باسم" فكتب:" لم يعتد الغرب والعالم على التعامل مع شعوب هذه المنطقة على اساس الندية بالمعرفة والعلوم، لذلك هم مصدومون من كفاءة الشعب الايراني".

وعلقت "وفا":"مثل وفودنا مكونة من ابن معالي الوزير وابن سمو وابن طال عمرك وهم لا يفقهون باللغة أو التخصص أو القانون. شو بدو الغرب أكثر من هيك. تخلف وانبطاح ولا بالاحلام".