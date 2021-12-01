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مصادر مقربة من الوفد الايراني الى فيينا: الوفد يؤكد على اولوية الغاء الحظر واستعداده التام لمنح المحادثات ما تتطلبه من وقت وتحقيق نتائج مرضية

الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

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