لبنان يواجه مصر في كأس العرب

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واستهل المنتخب القطري بطل آسيا مشواره في كأس العرب بالفوز على نظيره البحريني بهدف دون رد، أحرزه عبد العزيز حاتم ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تصدرها العنابي بثلاثة نقاط.

ونجى المنتخب العراقي من الخسارة بعد أن فرض التعادل على نظيره العماني بهدف لهدف.

المنتخب العماني بادر بافتتاح التسجيل عن طريق صلاح اليحيائي من ركلة جزاء عند الدقيقة 78 مستغلا النقص العددي في صفوف منافسه، بعد ابعاد ياسر صفاء قاسم بالورقة الحمراء.

وفي آخر اللقاء نجح المنتخب العراقي بتعديل النتيجة عن طريق حسن عبد الكريم جبار من نقطة الجزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت البديل، ليخرج كل منتخب بنقطة.

واعتلى المنتخب التونسي صدارة المجموعة الثانية بانتصاره الكبير على منتخب موريتانيا بخمسة أهداف لهدف في المباراة الافتتاحية بفضل ثنائيتي سيف الدين الجزيري ووفراس بلعربي، واختتم يوسف لمساكني مهرجان أهداف نسور قرطاج فيما أحرز مولاي بسام هدف موريتانيا الشرفي.

وحقق المنتخب الإماراتي فوزا ثمينا على نظيره السوري بهدفين لهدف في افتتاح ملعب 9 7 4 المونديالي افتتح كايو مجال التسجيل للمنتخب الأبيض بعد 24 دقيقة على البداية، وأضاف علي صالح الهدف الثاني قبل أن يقلص وردي السلامة النتيجة للمنتخب السوري قبل نصف ساعة من النهاية.

وحسب الوسائل الاعلام المحلية في بيروت يقص المنتخب اللبناني شريط مشاركته في البطولة بمواجهة نظيره المصري عند الثالثة عصرا على ملعب الثمامة المونديالي، والذي يتسع لـ42000 متفرج لحساب المجموعة الرابعة.

وأكد المدير الفني للمنتخب اللبناني التشيكي ايفان هاشيك في مؤتمر صحافي ، أن "المجموعة صعبة بوجود منتخبي مصر والجزائر المرشحان للظفر باللقب"، معتبرا أن "وجود منتخبات قوية يحفز لبنان على الظهور بصورة مشرفة".

من جهته، أكد المدير الفني للمنتخب المصري البرتغالي كارلوس غيروش اهتمامه بهذا الاستحقاق في سياق تعزيز الاستعدادات للنهائيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، معتبرا أن "البطولة تساعده على صقل اللاعبين واكسابهم المزيد من الخبرة".

وتواجه الجزائر بطلة افريقيا السودان، ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفلسطيني ضمن منافسات المجموعة الثالثة عند السادسة مساء على أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الأردني عند التاسعة مساء.

هذا وتفقد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر بعثة المنتخب اللبناني بمقر اقامتها، حيث كان في استقباله عضوي اللجنة التنفيذية موسى مكي ورئيس لجنة المنتخبات مازن قبيسي.

وأطلع حيدر على حال البعثة وحض اللاعبين على تقديم الأفضل كما جرت العادة لاسعاد الجمهور اللبناني، لافتا إلى "أهمية المناسبة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم وهي فرصة لخوض مبارايات على ملاعب كأس العالم.

وفي سياق متصل، يخوض المنتخب اللبناني لكرة القدم للشباب نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا عند السادسة مساء على ملعب المدينة بالعاصمة العراقية بغداد أمام نظيره العراقي، في استحقاق مهم للكرة اللبنانية.

ويطمح المنتخب الذي حقق انتصارين وتعادل في دوري المجموعات لاختتام مشواره بلقب إقليمي.