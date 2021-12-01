هل ستفشل لقاحات كورونا في الحد من تفشي أوميكرون؟

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السلطات الكندية اكدت انها ستطلب من الوافدين جوا من جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة اجراء اختبار كوفيد تسعة عشر، كما ستعمل على توسيع نطاق الحظر المفروض على المسافرين من جنوب افريقيا ليشمل الوافدين من مصر ونيجيريا ومالاوي بعد رصد حالات جديدة من الاصابات بالسلالة الجديدة.

وفي البرازيل تم اعلان تسجيل اصابات جديدة مؤكدة بالمتحورة اوميكرون لدى مسافرين وصلوا من جنوب افريقيا بما يعني ان العدوى وصلت لقارة اميركا اللاتينية باكملها.

اوروبيا اكدت السلطات الفرنسية انها تنتظر تسجيل مزيد من الاصابات بالمتحورة اوميكرون في جميع انحاء البلاد بما فيها العاصمة باريس بعد وصول اصابات الى القارة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبرييل أتال:"اتخذنا قرارات سريعة شملت تعليق الرحلات الجوية من جنوب افريقيا وقمنا بمتابعة جميع المسافرين الذين كانوا هناك خلال الاسبوعين الماضيين، وكانت هناك حالات اصابة ايجابية".

اما هولندا فاكدت تسجيل اصابات بالمتحورة الجديدة بين مسافرين قدموا من جنوب افريقيا الا ان حجم التفشي لا يزال غير معروف.

منظّمة الصحة العالمية ارجعت ظهور المتحورة الجديدة للتوزيع غيرالمتكافئ للقاح وأكدت ان الاستمرار بهذا النهج سيؤدي بمزيد من التغييرات علی الفيروس.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس:"اكثر من ثمانين بالمئة من اللقاحات في العالم ذهبت لدول مجموعة العشرين، البلدان منخفضة الدخل ومعظمها في افريقيا تلقت ستة اعشار بالمئة فقط من جميع اللقاحات. كلما استمر عدم المساواة زادت فرص تفشي الفيروس وتطوره بطرق لا يمكننا التنبؤ بها او منعها".

اما الولايات المتحدة اكبر المتضررين من كورونا حتى الان والتي تشهد زيادة مطردة في الاصابات فاكد رئيسها جو بايدن ان ادارته تعمل من اجل تعديل اللقاحات وتقديم جرعات معززة في حال الضرورة، وقال ان ظهور حالات من المتحورة الجديدة يدعو للقلق وليس للذعر.