خاص بالعالم: صنعاء تعلق علی بيان مسؤولين من حكومة هادي

العالم - خاص بالعالم

وقال بن دغر وجباري في بيان مشترك إنّ حكومة هادي شلّت حركتها، وتنازلت كثيراً عن دورها، وإنّ الخيار العسكري انتهى إلى طريق مسدود، كما أنّ الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن أصبح كارثياً.

وعلّق عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله، محمد البخيتي ان هذا البيان لايمثل كل الجهات التي تورطت في استدعاء العدوان الی اليمن والقتال في صفهم، حيث لايزال قرار قيادات تلك المكونات بيد دول العدوان.

وأكد البخيتي ان يدنا لاتزال ممدودة لسلام مشرف يضمن سيادة وکرامة واستقلال اليمن وهذا لن يتحقق الا بحوار يمني – يمني دون أي مؤثرات أو وصاية خارجية.

وأوضح اننا نرحب بكل صوت حر تأکد له في نهاية المطاف بأن الحرب علی اليمن هي حرب عبثية لأنها لن تحقق اهداف دول العدوان منها.

واعتبر ان اعلان بن دغر وجباري هو ما بات مقتنع به الجميع وهذا واضح في خطاب دول العدوان ففي بداية العدوان كانوا يشترطون لوقف الحرب، تسليم صنعاء اما الان فهم يطالبون فقط بوقف عملية تحرير بقية المناطق اليمنية من أجل ان نعترف باحتلالهم لليمن وهذا الشئ غير وارد فعملية تحرير اليمن ستستمر حتی تحرير كل اليمن.