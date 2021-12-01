طائرة خاصة بالموساد تقلع إلى المغرب

العالم - الاحتلال

وقال مراسل القناة إيتاي بلومنتال، في تغريدة عبر "تويتر": "بعد أقل من أسبوع على عودة بيني غانتس من زيارة للمغرب.. طائرة خاصة تحمل الرقم N467AM يستخدمها الموساد والمؤسسة الأمنية أقلعت متجهة إلى العاصمة الرباط".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات المغربية.

وفي وقت سابق أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه أبرم مع المغرب مذكرة تفاهم تشمل "التعاون الدفاعي" بين الجانبين، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقاتها مع الدول العربية التي طبعت معها.

وأكدت وزارة الحرب الإسرائيلية أن مذكرة التفاهم توفر إطارا صلبا يضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين وتمثل أساسا يدعم أي تعاون في المستقبل.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، بواسطة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي الـ22 من الشهر ذاته، وقع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني "إعلانا مشتركا" بين بلاده وبين الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى العاصمة الرباط.