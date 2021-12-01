رئيس الوفد الايراني المفاوض يلتقي وزير خارجية النمسا

العالم - ايران

أعلن ذلك سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في فيينا عباس بار بور اردكاني في تغريدة نشرها اليوم على حسابه الشخصي في تويتر.

وقال السفير الايراني: في محادثات ودية بين علي باقري ووزير خارجية النمسا مايكل لينهارت، تم التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الجوانب.

واردف قائلا: كانت محادثات فيينا الهادفة إلى رفع اجراءات الحظر الأميركية اللاإنسانية من بين القضايا التي تم مناقشتها.

واضاف باقربور اردكاني: بمجرد أن يكونوا جاهزين، نحن ايضا جاهزون.

وكان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري قد وصل إلى فيينا يوم السبت الماضي للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) لرفع الحظر الاميركي، وترأس مع إنريكي مورا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وأثناء إقامته في النمسا أجرى أيضًا مشاورات ثنائية وثلاثية مع ممثل الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع رئيسي الوفدين الصيني والروسي.

كما التقى مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية أمس الثلاثاء أيضا محافظ البنك المركزي النمساوي هولتزمان، حيث ناقش الجانبان مجالات تعزيز وتوسيع العلاقات المصرفية والمالية.