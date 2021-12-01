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بريطانيا يعلن تسجيل 22 إصابة بمتحور 'أوميكرون'

بريطانيا يعلن تسجيل 22 إصابة بمتحور 'أوميكرون'
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

حث وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأربعاء، المواطنين على تلقي جرعة منشطة من اللقاح، معلنا تسجيل 22 حالة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في البلاد.

العالم - أوروبا

وقال جاويد لوكالات، إن الحكومة تعتقد أن الجرعة المنشطة ستساعد في الحماية من "أوميكرون"، حتى لو تبين أن اللقاحات ليست فعالة ضده مثل السلالات السابقة للمرض.

وأضاف أنه يأمل في معرفة المزيد عن "أوميكرون" في غضون الأسبوعين المقبلين، حيث يعمل العلماء على فهم قدرة المتحور الجديد على سرعة الانتقال ومدى خطورته.

وتابع "في هذه المرحلة من الوقت، أعداد الحالات منخفضة للغاية، بالنسبة للمملكة المتحدة، لدينا 22 حالة مؤكدة في الوقت الحالي وسوف يرتفع العدد بالتأكيد".

وواصل قائلا "أفضل شكل من أشكال الدفاع لدينا لا يزال لقاحاتنا" لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون أقل فعالية. نحن لا نعرف على وجه اليقين حتى الآن، ولكن من المحتمل أيضًا أن تظل فعالة ضد الأمراض الخطيرة.

ووفقا له فإنه "لا حاجة لتغيير خطط عيد الميلاد"، في إشارة إلى أي إغلاق محتمل خلال الأعياد في ديسمبر/كانون الأول.

وتخطط بريطانيا لتقديم جرعة معززة من لقاح كورونا لجميع البالغين بحلول نهاية يناير/كانون الثاني، حيث تظهر البيانات الحكومية أن 81 % من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا قد تناولوا جرعتين من اللقاح، بينما حصل 32% على جرعة معززة أو جرعة ثالثة.

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بريطانيا يعلن تسجيل 22 إصابة بمتحور 'أوميكرون'

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