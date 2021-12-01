ميقاتي يعلن إطلاق منصة التسجيل للحصول على البطاقة التمويلية

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أعلن رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، خلال إطلاق التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الإجتماعية، عن إطلاق منصة التسجيل للحصول على ​البطاقة التمويلية​ وأعلن عن بدء العمل على مشروع شبكة الأمان الإجتماعي بتمويل ودعم من البنك الدولي لمساعدة المواطنين الأكثر حاجة في لبنان.

ولفت ميقاتي الى أنه "لم يعد ممكن معالجة الوضع الا بتدابير طارئة، نأمل بعودة الحركة الإقتصادية ليستعيد اللبناني بحبوحته، وما نحن بصدده اليوم يهدف لتخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بدعم من البنك الدولي، وسيتم اختيار المستفيدين وفق معايير شفافة، وبعد انتهاء التسجيل من اليوم لشهرين، عملية الدفع ستبدأ بمطلع العام القادم 2022 بمفعول رجعي".

وأضاف: "طلبت تشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني لمنصة IMPACT، كما أصدرت قرارا بتكليف ​الهيئة العليا للإغاثة​ لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من ​انفجار المرفأ​".

وعن زيارته الى ​الفاتيكان​، قفال ميقاتي: "عبر ​البابا​ عن عمق محبته للبنان وتعاطفه مع اللبنانيين بظل الظروف الصعبة، وعلمت بعد اللقاء أن تواصلا حصل بين البابا وشيخ ​الأزهر​ ​أحمد الطيب​ بخصوص لبنان وتوافقا على تنسيق الجهود الإسلامية المسيحية بخصوص الوضع في لبنان".

ولفت الى أنه "يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، وقطعنا مرحلة متقدمة لاسيما بموضوع التفاوض مع صندوق البنك الدولي وموضوع الكهرباء وفور عودة ​مجلس الوزراء​ سنقرها".

وأعلن أنه "سأتريّث في الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء وقد سعيت وما زلت أسعى إلى تقريب وجهات النظر خاصةً وأن المرحلة دقيقة وهناك حاجة ملحة لإنجاز الملفات الأساسية لحلّ الأزمة السياسية والإقتصادية".