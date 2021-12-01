شاهد.. 'لا' شعبية كويتية لغلطة دبلوماسية اميركية

العالم - الكويت

فمن المتعارف عليه ان عمل السفير هو رعاية مصالح بلاده ورعاياها في بلد اخر، لكن ليس هذا ما تقوم به السفيرة الاميركية في الكويت ألينا رومانوسكي، فمعايدة الكيان الاسرائيلي بما يسمى عيد الحانوكا، وهو ما اثار استغرابا وانتقادا خاصة وان المعايدة صدرت من السفيرة الاميركية في الكويت.

وانهالت التعليقات الغاضبة ضد السفيرة الاميركية في الكويت فقد غردت "نور حليوة":"ما في احد بالكويت يحتفل بهذه المناسبة. تغريدة غير موفقة".

وجاء في تغريدة علی حساب "زيكونيس":"أنا ولدت في حي اليهود في المغرب وعمري ما سمعت بهذه المناسبة. هل الأشقاء الكويتيون أصبحوا يحتفلون بأعياد اليهود؟".

اما "ريم كيلاني" فغردت:"هذه التهنئة من سفارة أمريكا في الكويت، وليس الإمارات. نحن في بريطانيا نتعامل مع أصدقائنا اليهود غير الصهاينة بكل أريحية لكن توقيت هذه التهنئة من سفارة أمريكية في دولة عربية عظيمة غير مطبعة، وباللغة العربية، هو شيء له بعد خطير والله أعلم".