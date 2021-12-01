أزمة سد النهضة.. السيسي يحذر من "فرض الأمر الواقع"

العالم – افريقيا

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد أكد الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز: "أهمية التوصل اتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف".

وطالب السيسي بـ"ضرورة الابتعاد عن أي نهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب، ورؤية مصر لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لكل شعوب دول حوض النيل".