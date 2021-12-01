ليبيا.. قرار قضائي نهائي يعيد الدبيبة إلى السباق الرئاسي

العالم – افريقيا

وكان قد صدر يوم الأحد الماضي قرار قضائي بإسقاط ترشح الدبيبة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وقبل طعنان بهذا الشأن.

وكان طعنان قدما ضد ترشح رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، دفع بأحدهما وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وهو مترشح لهذه الانتخابات، وأخر باسم عارف النايض رئيس تكتل أحياء ليبيا، ورجل الأعمال محمد المنتصر، ومترشحين آخرين.

من جهة أخرى، قبلت محكمة استئناف طرابلس، استئناف كان تقدم به نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام بين عامي 2013 – 2014، ما يعني عودته إلى السابق على الرئاسة في الانتخابات المنتظرة.