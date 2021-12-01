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لأول مرة.. مصر تكشف عن مدرعة"سيناء - 200" المجنزرة

لأول مرة.. مصر تكشف عن مدرعة
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشفت مصر لأول مرة في معرض"أيدكس – 2021 " للصناعات الدفاعية عن مدرعة "سيناء - 200" المجنزرة التي يعتقد أنها عبارة عن نسخة مطوّرة لـ عربة "بي إم بي" سوفيتية الصنع من الجيل الأول.

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وبحسب موقع "روسيسكايا غازيتا"، يضم طاقمها فردين يتوزعان في أسفل الجزء الأيسر من جسم العربة بالقرب من قسم المحرك وناقل الحركة حيث ينصب محرك ينتج قوة 400 حصان.

وبلغت السرعة القصوى للعربة المجنزرة على الطريق المعبدة 65 كلم/ساعة. أما قسم نقل الحركة ففيه 5 عجلات من كل جانب، خلافا للنسخة الأصلية.

ويمكن أن تنقل العربة 6 أفراد مسلحين تماما، ولكل فرد جهاز للرصد عبر كوة تستخدم كذلك لإطلاق النيران، وهناك بوابات في مؤخرة العربة وعند سقفها لإنزال الأفراد.

ويشار إلى أن المهندسين المصريين أولوا اهتماما خاصا لحماية الأفراد من الألغام والعبوات الناسفة.

وتضم أسلحة العربة رشاشا من عيار 12.7 ملم ينصب في برج متحكم فيه عن بعد. ويخطط كذلك لأن تنصب في العربة مستقبلا صواريخ مضادة للدبابات. ويبلغ وزن العربة 13800 كلغ.

ويتوقع أن تنتج العربة في المعمل الـ200 حيث تم تجميع دبابات M1A1 Abrams الأمريكية.

فيما يتعلق بعربات "بي إم بي – 1" سوفيتية الصنع فإنها لا تزال تستخدم في الجيش المصري الذي لا ينوي التخلي عنها.

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