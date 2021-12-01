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مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: عدم المساواة في توزيع اللقاحات لا زال من أكثر الأسباب مدعاة للقلق في المواجهة مع الجائحة

الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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