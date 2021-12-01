توقعات بتجاوز الصادرات الايرانية للعراق 9.5 مليار دولار

العالم - إيران

وأستطرد حميد حسيني اليوم الاربعاء، أن متوسط تصدير السلع للعراق تراوح بين 700 الى 750 مليون دولار شهریا في غضون الشهور الثماني الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وعلى هذه الوتيرة ستتجاوز 9.5 مليار دولار.

وبيّن أن سوق البضائع التصديرية جيدة في العراق الذي من المتوقع زيادة وتيرة وارداته على وقع ارتفاع ايراداته النفطية.



من جهة ثانية توقع حسيني زيادة اجمالي صادرات ايران السنوية بواقع 10 مليارات دولار عن السنة الماضية والتي شهدت تصدير 38 مليارات دولار من السلع.

وبيّن أن بالشهور الثمانية الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بلغت الصادرات 31 مليار دولار، واذا ما تم الحفاظ على متوسط 4 مليارات دولار شهريا فان الصادرات ستسجل 48 مليار دولار.

* فارس