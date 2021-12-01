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الأعرجي: الحكومة حريصة على انسحاب القوات الأجنبية من العراق

الأعرجي: الحكومة حريصة على انسحاب القوات الأجنبية من العراق
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، حرص الحكومة على تنفيذ قرار انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمسشار الأمن القومي في بيان، أن"الأعرجي استقبل، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق مايكل انكر، والوفد المرافق له"، مبيناً انه "جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين العراق وبعثة الناتو، واستمرار دعم الناتو، لبناء قدرات القوات العراقية".

وأكد الأعرجي "حرص العراق وحكومته على تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات القتالية الأجنبية من العراق في نهاية العام الحالي، تنفيذاً لمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى"التأكيد على رفض التصريحات التي تتعارض لما تم الاتفاق عليه".

وأضاف أن "القوات العراقية اكتسبت خبرة كبيرة وهي قادرة على قتال داعش، وتمتلك الإمكانيات لدحر الإرهاب"، لافتا إلى ان "التعاون مع بعثة حلف الناتو في العراق يصب في مجالات التدريب وبناء القدرات وتقديم الاستشارة للأجهزة الأمنية والأكاديميات العسكرية".

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