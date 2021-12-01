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كنيستان أمريكيتان تعُدَّان الكيان الاسرائيلي 'دولة فصل عنصري'

كنيستان أمريكيتان تعُدَّان الكيان الاسرائيلي 'دولة فصل عنصري'
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

صوتت مؤتمرات فرعية للكنيستين الأسقفية والمشيخية في أمريكا، موخرًا، لصالح قرارات تعدُّ الكيان الصهيوني "دولة" فصل عنصري.

العالم - فلسطين

واعتمدت الكنيسة الأسقفية في ولاية شيكاغو الأمريكية، اليوم الأربعاء، قرارًا يؤكد أن "الفصل العنصري" الإسرائيلي يتعارض مع قيم الكنيسة.

ويؤكد القرار، الذي صوت إلى جانبه 72% من أعضاء المؤتمر، أنه ينطبق على "إسرائيل" التعريف القانوني للفصل العنصري المناقض لقيم الكنيسة.

واعتمد مجلس الكنيسة الأسقفية "القرار الصادر عن مؤتمر الكنيسة لمدينة شيكاغو رسميًّا، رغم كل الضغوطات التي مورست لمنع ذلك"، وفق ما ذكرت "وفا".

والكنيسة الأسقفية، جزء من مجموعة الكنائس الإنجليكانية، ويبلغ عدد أعضائها داخل الولايات المتحدة، نحو مليونين، منهم نحو 300 ألف يقطنون مدينة شيكاغو.

كما صوت مؤتمر فرعي للكنيسة المشيخية في مدينة أتلانتا الأسبوع الماضي، على قرار يعدُّ أن التعريف القانوني للفصل العنصري" ينطبق على "إسرائيل".

وأيد القرار أغلبية أعضاء المؤتمر، بنسبة وصلت إلى 95 في المائة.

وتنشط مجموعات من مناصري الشعب الفلسطيني وقضيته على المستويات المحلية في المدن الأمريكية، لاستصدار قرارات مشابهة عن المؤتمرات الفرعية للكنائس، تعدُّ "إسرائيل" دولة فصل عنصري.

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