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20 انتهاكا إسرائيليا "شديد الخطورة" بحق الإعلاميين الشهر الماضي

20 انتهاكا إسرائيليا
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

قالت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين، إنها رصدت أكثر من 86 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين في فلسطين، خلال تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، منها 73 انتهاكاً إسرائيليًّا، و13 انتهاكاً من جهات داخلية فلسطينية.

العالم - فلسطين

ووفق تقرير اللجنة الشهري حول حالة الحريات الصحفية في فلسطين؛ اعتدت قوات الاحتلال على 30 صحافيًّا وإعلاميًّا.

وتعددت صور الاعتداء بين استخدام الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السامة، وقنابل الصوت، وغاز الفلفل، ورش المياه العادمة، والسحل، والضرب بالعصا وأعقاب البنادق، والشتم بألفاظ نابية.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال اعتقلت واستدعت واحتجزت أكثر من ثمانية صحفيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال ومستوطنيه، منعوا الصحفيين من ممارسة مهامهم، حيث سُجل أكثر من 24 حالة منع وعرقلة تغطية للصحفيين، ومُنع صحفيان اثنان من السفر.

وسجل التقرير أكثر من 23 حالة انتهاك ضد الفلسطينيين من إدارة شركات مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع سلطات الاحتلال، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، التي تعددت أساليبها ما بين إغلاق صفحات ومواقع فلسطينية، وحجب وحذف وتقييد العديد من حسابات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

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