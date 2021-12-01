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السعودية تفتتح القسم القنصلي بسفارتها في كابول

السعودية تفتتح القسم القنصلي بسفارتها في كابول
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، افتتاح القسم القنصلي بسفارة بلادها في كابول.

العالم- السعودية

وأوضح بيان للخارجية نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه “تم افتتاح القسم القنصلي بسفارة السعودية في كابول اعتبارًا من الثلاثاء”.

وأضاف أن ذلك “انطلاقاً من حرص حكومة السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني”، دون تفاصيل أكثر عن توقيت وقفه وسببه.

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت طالبان على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي فوضوي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

واعترفت كل من باكستان والمملكة والإمارات بالنظام الذي أنشأته طالبان في أفغانستان بين أعوام 1996 و2001، قبل أن يطاح بها وتعود بعد 20 عاما للحكم.

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